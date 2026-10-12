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Суд РФ признал экстремистским объединением польскую компанию Utal, ее владельцев и российского бизнесмена

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Столичный суд по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением топ-менеджеров польской компании Utal, занимающейся производством автомобильных номеров, Яцека Войцеховского и Яцека Шустака, а также бизнесмена Алексея Швечихина и обратил в доход государства аффилированные компании, занимающиеся, в том числе поставками госномеров для МВД России, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с исковым требованием.

"В минувшую пятницу суд удовлетворил исковые требования замгенпрокурора РФ, запретил деятельность Utal, граждан Войцеховского, Шустака и Швечихина", - сказал собеседник агентства.

Суд также обратил в доход государства зарегистрированные на Швечихина и его родственников ООО "Пресс-Т", ООО Производственная-техническая компания "Русиани", ООО "Континент" и ООО "Металлика", а также доли Utal и Швечихина в уставном капитале ООО "Типография № 2". В иске Генпрокуратура РФ указывала, что совокупная капитализация этих компаний, по данным ФНС, составляет более 601 млн рублей, годовая выручка - 614 млн рублей, а чистая прибыль - 108 млн рублей.

"Перечисленные общества специализируются на изготовлении регистрационных знаков для транспортных средств и иной спецтехники, являются крупными поставщиками этой продукции для нужд МВД России", - уточняется в исковом заявлении. Общая сумма контрактов, полученных этими компаниями за 10 лет, превышает 1,6 млрд рублей.

Компания Utal основана в 1991 году в Польше и специализируется на производстве номерных знаков для автомобилей и иной спецтехники, сопутствующих изделий и оборудования для их изготовления. По данным российского надзорного ведомства, предприятие экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран мира, его ежегодный доход превышает $60 млн.

Прокурорская проверка показала, что ответчики после начала СВО публично осудили действия Вооруженных сил РФ. Фирма выделила 100 тыс. злотых на закупку военного оборудования для ВСУ, а также ежемесячно направляет на Украину 20 тыс. злотых на различные цели. Компания также обеспечивала украинских военных автомобилями, продовольствием и различным оборудованием.

Источник, знакомый с иском, отметил, что Utal и ее руководство "осуществляют целенаправленное и систематическое содействие киевским властям". По его словам, бизнесмен Швечихин обеспечивал сохранность и капитализацию активов польских бизнесменов в РФ, а также помогал им скрытно выводить деньги.

Надзор установил, что обращенные в доход государства компании напрямую либо через доверенных лиц принадлежат Utal и ее руководству, а управлял ими Швечихин. "Установлено, что Швечихин в период 2022 - 2025 гг. регулярно выезжал за рубеж, в частности в Сербию, Нидерланды, Армению, Казахстан для передачи дивидендов от деятельности российских организаций наличными. Эти встречи проходили под видом участия в профильных выставках, однако истинной их целью был вывод денежных средств в пользу компании Utal и ее руководства в обход механизмов валютного контроля", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в период с 2022 по 2024 годы ООО "Типография № 2" и ООО "Пресс-Т" перечислили на счета компании Utal более 1,6 млн евро под видом оплаты поставленных товаров.

Генпрокуратура РФ Utal Польша
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