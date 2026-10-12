Требования к проведению вузовских олимпиад по аналогии с ЕГЭ предложили ужесточить

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ предлагает проводить вузовские олимпиады по таким же жестким требованиям, как организуется Единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщил глава министерства Валерий Фальков.

"Один из принципов, который мы предложили и поддерживают все коллеги, это вузовские олимпиады. Сделать стандарт, равноценный стандарту Всероссийской олимпиады школьников, и проводить их по таким же жестким требованиям, как организуется ЕГЭ", - сказал Фальков на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в понедельник.

Он также отметил, что реализуемые меры по регулированию льготного зачисления олимпиадников в вузы на будущий год существенно снизят остроту проблемы, возникшей в ходе приемной кампании 2026 года между выпускниками с большим количеством баллов и победителями олимпиад. "Во многих университетах мы уйдем от того, что все места занимают олимпиадники", - отметил министр.

Ранее Фальков сообщил, что Минобрнауки РФ поменяет правила льготного зачисления олимпиадников - право поступать без вступительных испытаний предлагается оставить только за победителями, призёрам планируется предоставить преимущественное право.

В августе этого года в телегам-каналах и каналах мессенджера Max появилась информация, что выпускники с 300 баллами и выше в приемную кампанию 2026 года не проходят в вузы на бюджет из-за победителей олимпиад. Кроме того, некоторые вузы сообщали, что олимпиадники заняли все бюджетные места по итогам приоритетного этапа зачисления на ряд программ. Среди них - РУДН, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).