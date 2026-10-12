Патрушев заявил о проработке Лондоном и Брюсселем плана блокады Балтийского моря

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Страны Запада пытаются организовать перехваты российских судов, в частности прорабатываются планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Страны Запада пытаются организовать перехваты наших судов: Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов", - сказал Патрушев в ходе переговоров с министром транспорта КНР Лю Вэем в Китае.