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Бернем обсудил с Зеленским дальнейшую военную помощь Киеву

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Энди Бернем обсудил в Лондоне с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшую передачу вооружений Киеву, в том числе - ракет, сообщили на Даунинг-стрит.

"В том, что касается дальнобойных ракет, лидеры обсудили то, как Великобритания могла бы ускорить оборонную поддержку Украины в преддверии зимы", - говорится в сообщении.

Лондон "продолжит разрабатывать инновационные военные решения, которые можно было бы применить в ходе боевых действий на Украине". В частности, речь идет о модификации британского вооружения, чтобы оно было совместимо с вооружением, передаваемым Украине другими странами.

"Великобритания продолжит дипломатические усилия, нацеленные на обеспечение дальнейших поставок из-за рубежа оборонительного вооружения", - подчеркивается в пресс-релизе.

Великобритания Украина Владимир Зеленский Энди Бернем
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