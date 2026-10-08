В Алтайском крае возбуждено уголовное дело о нападении медведя на подростка

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Алтайском крае по факту нападения медведя на 15-летнего подростка в Солтонском районе возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК), сообщил региональный главк СКР.

По версии следствия, днем 8 октября подросток и его совершеннолетний друг пошли в лес проверять ульи с пчелами, на введенный режим ЧС в связи с появлением в Солтонском районе медведей.

Заметив медведя, подросток полез на дерево, но медведь свалил его на землю, искусал и нанес травмы головы и тела, сообщил СК. Также медведь повредил телефон потерпевшего, телефон загорелся, что отпугнуло хищника. Подросток получил еще и термический ожог. Он выжил и сейчас находится в больнице.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Врачи оценивают состояние подростка как тяжелое, сообщил краевой Минздрав.

"По данным Минздрава Алтайского края, 15-летний пострадавший бригадой скорой медицинской помощи доставлен в Бийск и госпитализирован в Центральную городскую больницу. В настоящее время состояние пациента врачи оценивают как тяжелое - повреждение ключичной области, шеи и головы, имеются рваные раны", - сказано в сообщении.

По данным оперативных служб, нападение произошло на дикой стоянке в лесистой местности, где ранее выставлялись ульи местных пасечников. Подросток и его спутник находились там без сопровождающих.

Медведя ищут усиленне патрули полиции и охотников. Прокуратура Алтайского края проводит проверку, по ее итогам будут приняты меры реагирования.

Краевое Минприроды сообщает, что в Солтонский район направлено три группы оперативного реагирования, состоящие из охотников - всего 12 человек. "Работа на местности уже идет. Вся необходимая разрешительная документация на отстрел животного у охотников есть" - сказано в сообщении.

С 21 августа на территории Солтонского района введен мониторинг обстановки, связанной с миграцией крупных хищников. Две недели назад в Солтонском районе был введен режим повышенной готовности. За это время на территории района охотниками уже было добыто порядка 30 особей бурого медведя.