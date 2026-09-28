По факту пожара в В Ярославской области возбуждено уголовное дело

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - По факту пожара под Переславлем-Залесским возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасном производстве, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 217 УК), сообщило управление СКР по Ярославской области.

В СК уточнили, что пожар случился в цехе предприятия по производству пиротехники в селе Кубринск Переславского муниципального округа. В момент возгорания на складе находили сотрудники. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

В МЧС сообщали, что при разборе завалов нашли пять погибших, еще одна женщина получила травмы.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал помочь им и пострадавшим. Он добавил, что взял ситуацию под личный контроль.