В Кремле прокомментировали возможность визита директора ФБР Кэша Пателя в РФ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Визиты глав зарубежных спецслужб обычно не анонсируются, поэтому в Кремле не могут прокомментировать информацию о возможном визите директора ФБР Кэша Пателя в Россию.

"Нет, такие визиты, они почти никогда не анонсируются, поэтому мне нечего здесь вам сказать", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам после просьбы подтвердить сообщения СМИ о том, что Патель планирует посетить Россию в середине октября.