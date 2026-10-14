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В Кремле прокомментировали возможность визита директора ФБР Кэша Пателя в РФ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Визиты глав зарубежных спецслужб обычно не анонсируются, поэтому в Кремле не могут прокомментировать информацию о возможном визите директора ФБР Кэша Пателя в Россию.

"Нет, такие визиты, они почти никогда не анонсируются, поэтому мне нечего здесь вам сказать", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам после просьбы подтвердить сообщения СМИ о том, что Патель планирует посетить Россию в середине октября.

Дмитрий Песков США ФБР Кэш Патель
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