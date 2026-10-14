В ФБР опровергли сообщения о поездке директора спецслужбы в Россию

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В ФБР опровергли сообщения американских СМИ о том, что директор спецслужбы Кэш Патель прибыл в Россию 14 октября.

"MS Now со ссылкой на двух источников сообщал, что Кэш Патель только что приземлился в России. А вот где он на самом деле - в Университете Либерти", - сообщил принадлежащий ФБР аккаунт FBI Rapid Response в социальной сети X.

Сам Патель, реагируя на это сообщение, подтвердил его правдивость, подчеркнув, что "факты важнее кликбейта".

В американском Университете Либерти Патель принимал участие в мероприятии, посвященном правоохранительным органам.

В июле Politico со ссылкой на источники сообщало, что Патель планирует поездку Москву и Петербург на 14-15 октября.