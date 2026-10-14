Поиск

В ФБР опровергли сообщения о поездке директора спецслужбы в Россию

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В ФБР опровергли сообщения американских СМИ о том, что директор спецслужбы Кэш Патель прибыл в Россию 14 октября.

"MS Now со ссылкой на двух источников сообщал, что Кэш Патель только что приземлился в России. А вот где он на самом деле - в Университете Либерти", - сообщил принадлежащий ФБР аккаунт FBI Rapid Response в социальной сети X.

Сам Патель, реагируя на это сообщение, подтвердил его правдивость, подчеркнув, что "факты важнее кликбейта".

В американском Университете Либерти Патель принимал участие в мероприятии, посвященном правоохранительным органам.

В июле Politico со ссылкой на источники сообщало, что Патель планирует поездку Москву и Петербург на 14-15 октября.

ФБР Москва Университет Либерти Кэш Патель Петербург США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 14 октября

Рэпер Navai задержан в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотиков

Дмитриев не исключил трудностей с поставками в США российского дизеля

Brent подорожала до $106,39 за баррель

Рютте не ответил прямо на вопрос о возможности перекрытия Финского залива для судов РФ

 Рютте не ответил прямо на вопрос о возможности перекрытия Финского залива для судов РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3896 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12307 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов