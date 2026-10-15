Аэропорты Саранска, Саратова, Пензы и Волгограда вернулись к штатной работе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Ограничения отменены в аэропортах Саранска, Саратова, Пензы и Волгограда, сообщает Росавиация.

"Аэропорты Саранск, Саратов (Гагагрин), Пенза. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Также возобановил работу аэропорт Волгограда.

Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ведомство проинформировало, что московский аэропорт Домодедово работает по согласованию с соответствующими органами.