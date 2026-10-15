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Глава МИД заявил о готовности России участвовать в проекте TRIPP на Кавказе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия готова участвовать в инфраструктурных проектах на Южном Кавказе, но пока не получала обращений присоединиться к проекту транспортного маршрута имени президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Пока мы никаких обращений не получали насчет участия в этом проекте - транспортный маршрут имени Дональда Трампа. Но о наших возможностях и о нашей готовности все заинтересованные стороны знают", - сказал он.

"Мы готовы участвовать в инфраструктурных проектах, не раз об этом говорили. Российские железные дороги имеют концессию и работают в рамках Южно-Кавказской железной дороги - вся эта инфраструктура нам знакома, технологически обслуживается нами", - напомнил министр.

МИД США Сергей Лавров Южный Кавказ TRIPP
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