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Ереван ждет решений, которые помогут повысить эффективность железных дорог Армении

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Армения проинформировала коллег в ЕАЭС о возможных решениях, которые могут привести к повышению эффективности армянских железных дорог, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета.

"В ходе заседания (Евразийского межправительственного совета - ИФ) в узком составе я проинформировал коллег о некоторых нюансах, касающихся процесса разблокировки региональных транспортных коммуникаций, которые происходят в результате установления мира между Арменией и Азербайджаном. Надеемся на некоторые решения, которые, в частности, приведут к повышению эффективности железных дорог Армении", - сказал он.

"Армения последовательно продвигает повестку мира и торгово-транспортной взаимосвязанности в регионе. Как неоднократно отмечалось, армянская инициатива "Перекресток мира" нацелена на создание новых возможностей посредством развития транспортной, энергетической и цифровой взаимосвязанности. Одной из ключевых составляющих "Перекрестка Мира" является TRIPP ("Маршрут Трампа", Trump Route for International Peace and Prosperity - ИФ)", - сказал также Пашинян на заседании.

По его словам, "проект TRIPP откроет прямое железнодорожное сообщение между Арменией и Азербайджаном".

"Вместе с тем проект позволит интегрировать Армению в международную железнодорожную сеть и создаст возможность для формирования железнодорожного сообщения между Персидским заливом и Черным морем", - отметил Пашинян.

"Это станет эпохальным событием в сфере транспортных связей - изменением для Армении, Азербайджана, Грузии и Ирана", - добавил он.

Ранее Пашинян заявлял, что существует возможность продажи Россией права концессии на железные дороги Армении примерно за $400 млн. Он говорил, что республика теряет возможности интегрирования в международные железнодорожные сети в случае продолжения управления Россией армянскими железными дорогами.

После встречи с президентом России Владимиром Путиным 1 сентября Пашинян заявил журналистам, что вопрос о концессии также обсуждался.

"Обсудили вопрос железных дорог. Есть взаимопонимание, что вопрос железных дорог должны решить. Существующая ситуация не может долго продолжаться и надо идти на решения, - сказал он тогда. - В Армении и России есть понимание, что одно из решений вопроса - продажа права на концессию третьей стране, приемлемой для армянской и российской сторон".

"Это лучшее решение. Другие варианты нереалистичны для меня", - добавил Пашинян.

Действующее в Армении ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) является 100%-й "дочкой" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключенного РЖД и Арменией в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

Пашинян также заявлял, что Армения не против приобретения Казахстаном российской концессии на армянские железные дороги, если будет получено согласие России.

В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой говорилось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP, предполагающего строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP должен связать основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км, и далее - с Турцией.

Азербайджан Армения Никол Пашинян США TRIPP ЕАЭС ЮКЖД
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