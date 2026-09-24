В Баку заявили о потенциале "Маршрута Трампа" для региональной энергетической связанности

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Проект "Маршрут Трампа" (TRIPP) обладает потенциалом для развития региональной энергетической взаимосвязанности и диверсификации, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на "полях" 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В своем выступлении министр представил видение Азербайджана, рассматривающего укрепление региональной взаимосвязанности как движущую силу экономического роста, создания устойчивых цепочек поставок и появления новых инвестиционных возможностей", - отмечает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Байрамов также подчеркнул потенциал TRIPP в развитие региональной энергетической взаимосвязанности и диверсификации.

Кроме того, министр рассказал о продолжающихся инвестициях Азербайджана в создание интегрированного транспортно-логистического узла, ключевыми элементами которого являются Бакинский порт и Свободная экономическая зона "Алят".

Он также подчеркнул важность цифровизации, оптимизации логистических и таможенных процедур, а также координации действий между партнерами, особо отметив успешную реализацию "дорожных карт" по взаимодействию с Казахстаном, Турцией и Грузией.