Поиск

В Баку заявили о потенциале "Маршрута Трампа" для региональной энергетической связанности

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Проект "Маршрут Трампа" (TRIPP) обладает потенциалом для развития региональной энергетической взаимосвязанности и диверсификации, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на "полях" 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В своем выступлении министр представил видение Азербайджана, рассматривающего укрепление региональной взаимосвязанности как движущую силу экономического роста, создания устойчивых цепочек поставок и появления новых инвестиционных возможностей", - отмечает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Байрамов также подчеркнул потенциал TRIPP в развитие региональной энергетической взаимосвязанности и диверсификации.

Кроме того, министр рассказал о продолжающихся инвестициях Азербайджана в создание интегрированного транспортно-логистического узла, ключевыми элементами которого являются Бакинский порт и Свободная экономическая зона "Алят".

Он также подчеркнул важность цифровизации, оптимизации логистических и таможенных процедур, а также координации действий между партнерами, особо отметив успешную реализацию "дорожных карт" по взаимодействию с Казахстаном, Турцией и Грузией.

Баку Джейхун Байрамов Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками

Родригес заявила в ГА ООН о готовности Венесуэлы провести прозрачные выборы

 Родригес заявила в ГА ООН о готовности Венесуэлы провести прозрачные выборы

США и Китай договорились продлить до 10 января "пусанские" торговые договоренности

 США и Китай договорились продлить до 10 января "пусанские" торговые договоренности

Американская администрация готовит план 90-дневного запрета на экспорт дизеля

 Американская администрация готовит план 90-дневного запрета на экспорт дизеля

Трамп лично приветствовал прибывшего с визитом в США Си Цзиньпина

 Трамп лично приветствовал прибывшего с визитом в США Си Цзиньпина

Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

 Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

Грузовое судно подверглось удару в Ормузском проливе, есть погибший

Москва не намерена прерывать военные действия на время переговоров по Украине

Иран предложил США прекращение огня на 60 дней и постепенное открытие Ормузского пролива

 Иран предложил США прекращение огня на 60 дней и постепенное открытие Ормузского пролива
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11904 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов