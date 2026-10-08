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Азербайджан и Армения обсудили прокладку ЛЭП в рамках TRIPP

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Представители Армении и Азербайджана обсудили прокладку линий электропередачи между двумя странами, сообщило армянское Министерство территориального управления и инфраструктуры.

"8 октября в городе Горис состоялась техническая встреча представителей соответствующих структур Армении и Азербайджана. Встреча была посвящена вопросам прокладки линий электропередачи в рамках проекта TRIPP", - говорится в сообщении.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что энергетические системы Армении и Азербайджана будут присоединены друг к другу в рамках проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP).

Проект TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км, далее - с Турцией.

5 октября министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян обсудил вопрос восстановления ЛЭП Гюмри (Армения) - Карс (Турция) с делегацией во главе с председателем совета, генеральным директором Организации по передаче электроэнергии Турции Мустафой Пусту.

В сентябре представители Армении, Азербайджана и Грузии обсудили возможности взаимной интеграции энергосистем трех стран и подключения к энергетической системе Турции.

Азербайджан Армения Никол Пашинян Гюмри Турция TRIPP Company Дональд Трамп
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