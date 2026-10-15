Глава Минздрава заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Показатель младенческой смертности в России снизился; по итогам девяти месяцев 2026 года он составляет 3,2 промилле, сообщил в Госдуме министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Младенческая смертность (...) фиксируется на 2026 год, девять месяцев мы посчитали, 3,2 (промилле). Это опять исторический минимум, и это лучшая цифра в мире из крупных стран", - сказал он.

Министр также сообщил, что удовлетворенность населения медицинской помощью растет в России; по итогам девяти месяцев 2026 года она составила 57%.