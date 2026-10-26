ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Общее в Запорожской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль село Общее в Запорожской области, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Общее Запорожской области", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в понедельник.

В ходе боёв группировкой "Восток" за сутки нанесено поражение живой силе и технике трёх десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Гавриловка, Всесвятское, Покровское Днепропетровской области, Вольнянка и Василевское Запорожской области, говорится в сводке.

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, информирует Минобороны.