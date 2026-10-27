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Путин проведет пять двусторонних встреч "на полях" саммита ФСЭГ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин "на полях" восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) проведет пять двусторонних встреч, в том числе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Повестку предстоящего заседания накануне озвучил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что у президента запланирована и двусторонняя программа, так как на всех международных мероприятиях подобного рода проводятся и отдельные встречи лидеров.

"После завершения саммита Владимир Путин встретится с рядом лидеров, в частности (во вторник - "ИФ") запланировано пять встреч, пять контактов: это с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, также встреча с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани", - сообщил Ушаков.

Затем в графике Путина значатся встречи с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу и с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. "И еще одна встреча уже поздно вечером с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи", - добавил помощник президента РФ.

Путин и Пезешкиан виделись в октябре в Туркменистане, "на полях" саммита СНГ они провели двустороннюю встречу, а затем и трехстороннюю - с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Россия Владимир Путин ФСЭГ саммит встречи
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