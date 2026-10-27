В Курской области за сутки нейтрализовали 169 беспилотников

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 169 беспилотников над регионом за прошедшие сутки, с 9 утра 26 октября.

Также за сутки был 101 артобстрел отселенных районов и девять сбросов взрывных устройств с беспилотников.

В результате атак в селе Нагольное Пристенского района ранен 43-летний мужчина. Ему оказана медицинская помощь. Погибших нет.

В деревне Кривцово Пристенского района повреждены кровля, остекление дома, забор, уничтожены гараж, два автомобиля и мотоцикл. В селе Нагольное поврежден грузовой автомобиль.

В селе Дурово Рыльского района повреждены два дома, гараж, сарай.

В селе Илек Беловского района повреждена крыша дома.