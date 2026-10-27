Кремль заявил об отсутствии сообщений о нарушении режима тишины на херсонском направлении

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Сообщение о нарушении режима тишины на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в Алешках не поступало, заявили в Кремле.

"Было заявление нашего Генштаба о том, что в 4 утра это (режим тишины) вступило в силу. Пока каких-либо сообщений о нарушении не было", - заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По конкретным вопросам гуманитарной операции Песков рекомендовал обращаться в Минобороны РФ.

Российская армия с 04:00 (по Москве) вторника прекратила огонь и ввела "режим тишины" на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки, сообщило Минобороны РФ.

"В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен "режим тишины" с 4 часов 00 минут мск 27 октября 2026 г.", - заявило ранее российской военной ведомство.