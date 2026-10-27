Минсельхоз пообещал сохранить льготное инвесткредитование для производителей молока

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз обещает сохранить льготные инвестиционные кредиты для производителей молока.

"Мы льготное инвестиционное кредитование сохраним для того, чтобы инвесторы не сомневались в серьезности наших намерений поддержать отрасль, даже в самые непростые времена", - заявил замминистра сельского хозяйства Роман Некрасов на форуме в рамках XIV Межрегиональной агропромышленной выставки "Агропром Урал".

Касаясь других мер поддержки отрасли, он заявил, что "их реализация будет зависеть от ситуации с бюджетом, от ситуации с бюджетным процессом".

С 2026 года в отрасли была отменена субсидия на 1 кг товарного молока для крупных и средних производителей.

"Но очень отрадно, что сегодня есть относительно благоприятная конъюнктура", - отметил замминистра. "Серьезным достоинством", по его словам, является и то, что отрасль "растет в продуктивности, в технологичности".

По словам Некрасова, в настоящее время на контроле у Минсельхоза находится реализация 78 крупных животноводческих проектов, которые суммарно обеспечат прирост производства почти на 300 тысяч тонн молока в ближайшие годы. Предполагается, что на полную мощность они выйдут с 2028 года. При этом он отметил, что речь идет не только о проектах "с нуля", но и о тех, которые направлены на модернизацию уже действующих производств.

По данным Росстата, за девять месяцев сельхозорганизации произвели 16,5 млн тонн молока, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В сентябре надой вырос на 1,8%, до 1,8 млн тонн. Поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях на конец сентября составило 7,37 млн голов (на 1,8% меньше, чем год назад), в том числе 2,94 млн коров (на 2,7% меньше).