Поиск

В Новосибирске без отопления оказались 32 многоквартирных дома

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Новосибирске теплоснабжение аварийно отключилось в 32 многоквартирных домах, судя по Карте отключения систем жизнеобеспечения на муниципальном портале.

Без тепла остались дома в Ленинском районе (Восточный поселок), а также несколько улиц в Дзержинском районе.

Во всех случаях отключение связано с устранением дефектов на теплосетях, ожидается, что теплоснабжение восстановят в ближайшее время.

В Новосибирске сейчас плюс три градуса Цельсия.

Новосибирск Восточный поселок Дзержинский район Ленинский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тело пятого погибшего нашли под завалами атакованного ракетами завода в Орле

Сеть наблюдения за мерзлотой расширят в РФ почти до 100 пунктов в этом году

 Сеть наблюдения за мерзлотой расширят в РФ почти до 100 пунктов в этом году

В Советском районе Брянска после атаки БПЛА повреждены около 200 квартир

В Ленобласти первый снег может выпасть на следующей неделе

 В Ленобласти первый снег может выпасть на следующей неделе

РКН заявил, что не инициировал запрет детям на пользование соцсетями

 РКН заявил, что не инициировал запрет детям на пользование соцсетями

Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

 Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

РФ прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике

В Петербурге зафиксировали новые температурные рекорды

 В Петербурге зафиксировали новые температурные рекорды

Песков подтвердил разговор Путина с премьером Норвегии и президентом Финляндии

 Песков подтвердил разговор Путина с премьером Норвегии и президентом Финляндии

В ЛНР больше 50 тысяч абонентов остались без электричества
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3984 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12600 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов