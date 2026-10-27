В Новосибирске без отопления оказались 32 многоквартирных дома

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Новосибирске теплоснабжение аварийно отключилось в 32 многоквартирных домах, судя по Карте отключения систем жизнеобеспечения на муниципальном портале.

Без тепла остались дома в Ленинском районе (Восточный поселок), а также несколько улиц в Дзержинском районе.

Во всех случаях отключение связано с устранением дефектов на теплосетях, ожидается, что теплоснабжение восстановят в ближайшее время.

В Новосибирске сейчас плюс три градуса Цельсия.