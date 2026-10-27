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Лавров отметил предпосылки для развития стратегического партнерства России и Алжира

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Торговое и военно-технические сотрудничество России и Алжира создает необходимые предпосылки для развития стратегического партнерства двух стран, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, открывая переговоры с министром иностранных дел, национальной диаспоры за рубежом и по африканским делам Алжира Ахмедом Аттафом в Москве.

"Мы удовлетворены развитием двусторонних отношений - как в сфере торгово-экономического, так и военно-технического сотрудничества. Они функционируют весьма энергично и создают необходимые предпосылки для развития нашего стратегического партнерстве. Надеюсь, что сегодня нам удастся обсудить все эти вопросы", - сказал Лавров.

Он отметил, что визит Аттафа в Москву на саммит Россия-Африка - хорошая возможность, чтобы "на полях" форума обсудить двусторонние российско-алжирские отношения, а также региональные вопросы, включая проблематику Западной Сахары.

Алжир Сергей Лавров Ахмед Аттаф МИД
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