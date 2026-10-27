Лавров сказал, что информационная война вокруг Украины имеет тенденцию к обострению

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Информационная война вокруг Украины имеет тенденцию к обострению, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Поэтому война эта (информационная - ИФ) будет продолжаться, и она, даже я сказал бы, имеет тенденцию к обострению", - сказал Лавров в ходе встречи с главными редакторами африканских СМИ.

Он добавил, что администрация президента США Дональда Трампа "при всех своих действиях в поддержку Украины, передачи вооружений, которые продаются европейцам, предоставлении спутниковой информации, - она открыта к диалогу".

"И администрация Трампа открыто выступает за то, чтобы этот диалог развивался, углублялся, охватывал как можно больше направлений. А вот Европа категорически отказывалась до буквально последнего момента от участия в каких-либо контактах с Россией. Сейчас они стали говорить: нет, ну давайте вот всё-таки эти контакты каким-то образом восстанавливать", - сказал министр, отметив при этом, что ничего нового из уст европейских политиков не звучит.