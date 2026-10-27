Лавров назвал Египет важнейшим партнером РФ по вопросам безопасности на Ближнем Востоке

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Египет – важнейший партнер России на Ближнем Востоке по проблемам безопасности и устранения вызовов и угроз, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наше отношение к Египту никогда не было конъюнктурным, мы всегда ценили наше партнерство, наше взаимодействие со времен Советского Союза. (...) Сейчас, развивая и углубляя эти традиции, мы создаем новые символы нашего взаимодействия", - сказал он на встрече с главными редакторами африканских СМИ в Москве.

Лавров подчеркнул, что это и атомная электростанция, и российская промышленная зона на Суэцком канале, и транспортно-энергетический хаб, который "сейчас активно обсуждается в качестве нового перспективного проекта между нашими странами".

Российский министр отметил: "Это лишь основные вехи тех планов и проектов, которые сейчас замышляются и реализуются на практике. И, безусловно, Египет – наш важнейший партнер в регионе Ближнего Востока по проблемам безопасности, по проблемам устранения вызовов и угроз, которые, кстати, существенно обострились и расширились после той самой Арабской весны".