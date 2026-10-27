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В Москве считают, что страны Запада не должны настаивать на расширении своего присутствия в СБ ООН

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Первым шагом для реформы Совета Безопасности ООН должно стать согласие стран Запада не настаивать на расширении своего присутствия в нем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Главное - начать, с чего-то начать. И вот первый шаг - это добиться согласия Запада, что Запад как таковой будет довольствоваться впредь той долей, которая у него уже существует, и не будет претендовать на нечто большее", - сказал Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

По словам министра, "Россия выступает за то, чтобы реформа обрела динамику путем принятия одного очень простого решения - Совет Безопасности должен быть расширен исключительно за счет развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки".

"Никаких стран Запада и стран, которые являются идеологически и практически частью коллективного Запада, таких как Япония, - никаких заявок от этих стран рассматривать нельзя", - сказал Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, расширение участия стран Запада в СБ ООН было бы "неадекватно со всех точек зрения".

"Мы, как и Китайская Народная Республика, как и многие другие страны, отстаиваем то, что только страны глобального Юга должны получить новые места. Могут быть и постоянные, и непостоянные, могут быть и те, и другие", - пояснил Лавров.

Министр подчеркнул, что "это очень важно - отстаивать позицию и именно добиваться того, что несправедливость заключается в недопредставленности Африки, Азии и Латинской Америки".

"Как конкретно эта формула будет выглядеть - мы готовы рассматривать любую форму", - добавил Лавров.

МИД РФ СБ ООН Сергей Лавров
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