Лавров заявил, что Африка сейчас переживает второе пробуждение - экономическое

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Страны Африки все еще сильно зависят от бывших метрополий и понимают это, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас, когда Африка освобождена от колониализма и когда в 60-е годы волна деколонизации прекратила политическую зависимость, африканцы, вот по моим ощущениям, переживают второе пробуждение, уже пробуждение экономическое", - сказал он на встрече с главными редакторами африканских СМИ в Москве.

Лавров отметил: "И африканцы понимают, что при всех политических свободах, которые были завоеваны в борьбе с колониализмом, в экономике, в логистике, в инфраструктуре они еще очень и очень сильно зависят от западных стран, от бывших метрополий".

Он рассказал, что несколько раз оказывался в ситуациях, когда в дружественной стране не могли заправить самолет, так как нефтяные объекты принадлежали западным компаниям.

"Африканцы понимают, что это проявление неполного суверенитета, мягко говоря. И второе пробуждение, конечно, будет экономическим, включая достижение такой ситуации, когда богатейшие ресурсы Африканского континента не будут просто извлекаться и экспортироваться в качестве сырья, а будут использоваться в самой Африке для того, чтобы именно там, а не в бывших метрополиях, производилась добавленная стоимость", - подчеркнул российский министр.

Он обратил внимание, что это особенно важно в ситуации, когда "сейчас информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, в целом бурное развитие науки и перспективы применения ее достижений и открытий в практической жизни становятся, собственно, главной тенденцией мирового развития". "И мы здесь, как Российская Федерация, готовы нашим друзьям, как это было и в советские времена, и помогать создавать новые отрасли, и помогать осваивать технологии, налаживать подготовку соответствующих кадров, делиться нашим опытом", - сказал глава МИД РФ.

"И эти вопросы, вопросы технологического, экономического развития наших отношений, они являются центральными в повестке дня нынешнего саммита", - подчеркнул Лавров.