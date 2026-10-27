Поиск

В Кремле заявили о ведущемся в рабочем режиме диалоге с США

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Диалог с США идет в рабочем режиме, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"С американцами диалог идет в рабочем режиме", - сказал Ушаков в интервью "Известиям".

У него уточнили, соответствует ли действительности информация о том, что США предлагают провести трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию на неделю раньше.

"Была договоренность о том, что в ноябре состоится возобновление этих трехсторонних переговоров. Об этом, по-моему, десятки раз объявлялось", - сказал помощник президента РФ.

Юрий Ушаков США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций РФ превысил 2510п по индексу МосБиржи на ожиданиях переговоров

Белоусов проинспектировал группировку "Днепр" в зоне СВО

Стубб и Стёре в разговоре с Путиным подчеркнули, что это была их страновая инициатива

Тело пятого погибшего нашли под завалами атакованного ракетами завода в Орле

Сеть наблюдения за мерзлотой расширят в РФ почти до 100 пунктов в этом году

 Сеть наблюдения за мерзлотой расширят в РФ почти до 100 пунктов в этом году

В Советском районе Брянска после атаки БПЛА повреждены около 200 квартир

В Ленобласти первый снег может выпасть на следующей неделе

 В Ленобласти первый снег может выпасть на следующей неделе

РКН заявил, что не инициировал запрет детям на пользование соцсетями

 РКН заявил, что не инициировал запрет детям на пользование соцсетями

Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

 Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

РФ прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3984 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12600 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов