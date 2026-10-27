В Кремле заявили о ведущемся в рабочем режиме диалоге с США

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Диалог с США идет в рабочем режиме, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"С американцами диалог идет в рабочем режиме", - сказал Ушаков в интервью "Известиям".

У него уточнили, соответствует ли действительности информация о том, что США предлагают провести трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию на неделю раньше.

"Была договоренность о том, что в ноябре состоится возобновление этих трехсторонних переговоров. Об этом, по-моему, десятки раз объявлялось", - сказал помощник президента РФ.