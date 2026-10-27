Комитет Думы предложил уточнить механизм взимания НДС с зарубежных покупок на маркетплейсах

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает при подготовке ко второму чтению уточнить в законопроекте круг налогоплательщиков НДС при ввозе товаров электронной торговли, порядок определения налоговой базы и применяемую ставку, следует из заключения комитета на внесенные правительством поправки в Налоговый кодекс.

Законопроект (№617-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета. Комитет рекомендовал принять его в первом чтении.

"Для обеспечения правовой определенности при подготовке законопроекта ко второму чтению целесообразно обсудить возможность уточнения категории лиц, признаваемых налогоплательщиками НДС в связи с ввозом товаров электронной торговли в РФ, порядка определения налоговой базы по НДС по товарам электронной торговли, ввезенным в РФ, и применяемой ставки НДС, в том числе в зависимости от способа указания стоимости товара (с выделением сумм НДС и акциза либо без их выделения)", - говорится в заключении комитета.

Ранее Общественная палата РФ в заключении на проект бюджета на 2027-2029 гг. предложила урегулировать порядок возврата НДС при возврате товаров, приобретенных у зарубежных интернет-магазинов и маркетплейсов. Сам механизм введения НДС палата оценивает положительно, но указывает, что из-за неопределенности с возвратом налога потребитель может понести дополнительные имущественные издержки, а при разрешении споров о возврате товара возможна неоднозначность правоприменения.

Как сообщалось, поправки в Налоговый кодекс предусматривают введение с 2027 года НДС по ставке 22% в отношении товаров электронной торговли, приобретаемых физлицами из третьих стран. Уплачивать налог в качестве налоговых агентов будут электронные торговые площадки. Дополнительные доходы бюджета, согласно пояснительной записке к законопроекту, оцениваются в 75 млрд руб. в год.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 29 октября.