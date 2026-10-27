Минобороны РФ заявило об ударе по предприятию электронной промышленности Украины

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что во вторник днем нанесен удар по одному из украинских предприятий электронной промышленности, работающих в интересах ВСУ.

"В результате удара поражено предприятие электронной промышленности (ООО "НТП Укрспецсвязь") в н.п. Надточии Харьковской области, осуществляющее производство систем автоматизации и средств связи в интересах ВСУ", - заявили в военном ведомстве.

Там сказали, что цель поражена ударом БПЛА.