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Лавров сказал, что информационная война вокруг Украины имеет тенденцию к обострению

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Информационная война вокруг Украины имеет тенденцию к обострению, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Поэтому война эта (информационная - ИФ) будет продолжаться, и она, даже я сказал бы, имеет тенденцию к обострению", - сказал Лавров в ходе встречи с главными редакторами африканских СМИ.

Российский министр привел в качестве примера ситуацию в городе Буча. Он напомнил, что в апреле 2022 года, "когда Россия и Украина практически договорились об урегулировании и даже парафировали документ с основными принципами урегулирования", "президент Путин согласился с просьбой президента Макрона в качестве жеста доброй воли отвести немножко войска от Киева": "Мы это сделали, и вот пригород Бучи был освобожден нашими войсками. На третьи сутки после того, как ушли наши войска, как туда вернулся мэр, вдруг, откуда ни возьмись, появились корреспонденты BBC и стали на центральной улице, широчайшей, широченной улице, стали снимать кадры, на которых изображены аккуратно разложенные вдоль дороги десятки трупов. Тут же обвинили Россию, что она ведет опять себя так, что она не достойна никакого урегулирования, что войну надо продолжать".

Лавров продолжил: "Борис Джонсон (бывший тогда премьер Великобритании - ИФ) приезжал в Киев и сказал: никаких договоров с Россией. А мы до сих пор, уже прошло четыре с лишним года, четыре с половиной года, мы до сих пор не можем получить имена тех, чьи трупы были продемонстрированы в репортаже BBC".

Он добавил, что администрация президента США Дональда Трампа "при всех своих действиях в поддержку Украины, передачи вооружений, которые продаются европейцам, предоставлении спутниковой информации, - она открыта к диалогу".

"И администрация Трампа открыто выступает за то, чтобы этот диалог развивался, углублялся, охватывал как можно больше направлений. А вот Европа категорически отказывалась до буквально последнего момента от участия в каких-либо контактах с Россией. Сейчас они стали говорить: нет, ну давайте вот всё-таки эти контакты каким-то образом восстанавливать", - сказал министр, отметив при этом, что ничего нового из уст европейских политиков не звучит.

МИД РФ Сергей Лавров Украина
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