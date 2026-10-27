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Лавров заявил о наличии всех механизмов для укрепления партнерства между РФ и странами Африки

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Все механизмы, необходимые для сохранения и укрепления динамичного партнерства между Россией и африканскими странами, уже существуют, один из них - форум партнерства "Россия - Африка, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Механизмы, по-моему, созданы. Конечно, их можно совершенствовать, их можно дополнять секторальными подмеханизмами, но механизмы есть, и один из них как раз и является причиной того, что мы с вами сегодня в Москве встречаемся. Я имею в виду форум партнерства Россия - Африка", - сказал министр в ходе встречи с руководителями ведущих африканских СМИ в Москве во вторник.

Лавров напомнил, что помимо уже устоявшегося механизма партнерства на высшем уровне, есть также регулярный механизм на уровне министров иностранных дел.

МИД РФ Африка Сергей Лавров
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