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РФ внесла в "стоп-лист" нескольких руководителей военных предприятий Британии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Москва в ответ на враждебный антироссийский курс Лондона запретила въезд в Россию семи представителям руководства военных предприятий Великобритании, сообщает МИД РФ.

"В ответ на враждебный антироссийский курс Лондона, в рамках которого наращиваются усилия по накачиванию оружием неонацистской клики Зеленского, принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда представителей руководства военных предприятий Великобритании, снабжающих киевский режим вооружениями и военными технологиями, используемыми для ударов вглубь России", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

Ниже следует список британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию.

1. Хэд, Алекс Эдвард (HEAD, Alex Edward), генеральный директор Rotron Aerospace (компания-участник проекта по разработке дальнобойных ракет Brakestop);

2. Оливер, Кев (OLIVER, Kev), главный военный советник компании Rotron Aerospace;

3. Замбеллас, Джордж (ZAMBELLAS, George), председатель совета директоров Rotron Aerospace;

4. Гаскойн, Роберт Майкл (GASCOYNE, Robert Michael), генеральный директор MGI Engineering (компания-участник проекта по разработке дальнобойных ракет Brakestop);

5. Эплтон, Нил (APPLETON, Neil), исполнительный директор компании-производителя дронов Malloy Aeronautics;

6. Уэбб, Пол (WEBB, Paul), директор и один из основателей компании по производству разведывательных БПЛА Tekever UK;

7. Крэкнелл, Джулиан Фредерик Чарльз (CRACKNELL, Julian Frederick Charles), глава отдела технологий и информации BAE Systems.

"Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия властей Великобритании будет продолжена", - отмечается в заявлении.

МИД РФ Великобритания
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