"Росатом" хочет нарастить число сотрудников на иранской АЭС "Бушер" до 700 человек

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация намерена нарастить количество российских специалистов на АЭС "Бушер" в Иране до 700 человек.

"Мы будем наращивать плановую численность 700 человек", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос "Интерфакса" во вторник.

"Конечно, все очень сильно зависит от военной обстановки. Если будут обострения, мы будем, ну как минимум, темпы наращивания снижать. Но мы сейчас исходим из того, что будем наращивать", - подчеркнул глава "Росатома".

Ранее Лихачев сообщал, что плановая численность сотрудников на АЭС "Бушер" будет наращена до 200 человек.

В настоящее время на иранском объекте находятся 192 российских специалиста: 142 - на строительной площадке и около 50 задействованы в планово-предупредительных работах на действующем энергоблоке.

"На сегодняшний день уже 142 человека на строительном объекте и около 50 наших специалистов помогают эксплуатировать, проводить планово-предупредительные работы на действующем АЭС "Бушер", - говорил Лихачев в интервью "Известиям".