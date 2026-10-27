Путин сообщил о выполнении Россией всех своих обязательств по проектам в Иране

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Москва выполняет все свои обязательства по проектам с Тегераном, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Мы со своей стороны выполняем все взятые на себя обязательства по всем нашим проектам", - сказал Путин на встрече в Кремле.

Президент подчеркнул, что за восемь месяцев текущего года российско-иранский товарооборот вырос на 10,4%.

"Мы всегда рады видеть вас в Москве, в России, уважаемый господин президент. Рады возможности переговорить по актуальным вопросам, обменяться мнениями по нашей двусторонней повестке", - сказал Путин.