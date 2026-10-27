Президент РФ заявил об обеспокоенности ситуацией вокруг Ирана

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве обеспокоены тем, как развивается ситуация вокруг Ирана, и выразил надежду на ее изменение.

"Мы сейчас с вами только с глазу на глаз говорили о ситуации в регионе. Безусловно, она не может не вызывать обеспокоенность не только у нас, но у нас прежде всего как у страны, которая близко работает с Ираном", - сказал Путин в начале встречи в Кремле с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Мы соседи, у нас много общих интересов, и мы стараемся их все реализовать. Надеемся, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе", - добавил Путин.