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В МИД РФ считают всеобъемлющий национальный диалог ключом к разрешению конфликта в Йемене

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Москве считают, что конфликт в Йемене может быть разрешен путем всеобъемлющего национального диалога с учетом интересов всех регионов и групп населения страны, включая движение "Ансар Алла" (хуситы), заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

27 октября в Москве состоялись его консультации со специальным посланником генсекретаря ООН по Йемену Хансом Грюндбергом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

Согласно сообщению, Алимов подчеркнул, что "единственным надежным решением конфликта в Йемене видится всеобъемлющий национальный диалог, в ходе которого будут в равной степени учтены интересы всех регионов и этно-конфессиональных групп страны, включая движение "Ансар Алла" - важный элемент йеменского общества".

"Алимов подтвердил принципиальную поддержку посреднических усилий Всемирной организации на йеменском направлении. Указал на готовность Москвы оказывать самое активное содействие урегулированию с учетом поддерживаемых Россией рабочих контактов со всеми ключевыми йеменскими и региональными игроками", - отмечается в сообщении.

"В ходе обстоятельного обмена мнениями рассмотрены пути скорейшей остановки текущей эскалации в Йеменской Республике, недопущения распространения конфликта на территорию сопредельных стран и акваторию Красного моря. (...) Высказано общее мнение о важности незамедлительного возобновления политико-дипломатического процесса под эгидой ООН на основе имеющихся наработок", - информирует МИД РФ.

МИД РФ Йемен
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