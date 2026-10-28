"Соллерс" планирует начать выпуск АКПП для автомобилей Sollers в 2027 году

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" планирует локализовать в Елабуге производство восьмиступенчатых автоматических коробок передач (АКПП) для автомобилей линейки Sollers, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Выпуск ключевого узла трансмиссии будет налажен на площадке завода двигателей ООО "Соллерс Алабуга". Старт производства запланирован на вторую половину 2027 г. Проектная мощность составит до 13,7 тыс. агрегатов в год.

Локализованными восьмиступенчатыми АКПП с гидротрансформатором будут оснащаться внедорожники Sollers S9, пикапы ST8 и ST9, легкие коммерческие автомобили SF1, а в перспективе - SF5.

Проект предусматривает локализацию ключевых технологических операций, включая производство заготовок картера, сборку и стендовые испытания АКПП. Финальная сборка и тесты агрегатов будут организованы на площадке в Елабуге, литье и механическая обработка картеров - на площадке литейного завода "РосАЛит" в Заволжье, входящего в группу "Соллерс", где соответствующие компетенции освоены с 2024 г.

Председатель совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов отмечает, что организация производства автоматических трансмиссий в Елабуге по полному циклу - первый в РФ проект по локализации современных АКПП с гидротрансформатором для легких коммерческих автомобилей с освоением ключевых технологических переделов и компетенций в периметре одного автоконцерна.

"АКПП - один из критически важных и при этом исторически импортозависимых узлов автомобиля. Локализация производства позволит группе "Соллерс" управлять качеством агрегатов и создаст условия для дальнейшего развития модельного ряда автомобилей с улучшенными потребительскими свойствами", - приводит слова Ширинова пресс-служба.

Для реализации проекта по локализации АКПП группа привлечет уже одобренный льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП) на 395 млн руб. Общая сумма инвестиций в проект составит около 500 млн руб.

"Средства займа будут направлены на приобретение нового оборудования, технологической и литейной оснастки, а также режущего и измерительного инструмента для линии по сборке АКПП, участка стендовых испытаний, линии механической обработки картеров коробок передач и участка логистики", - уточнили в пресс-службе.

Как отметил директор ФРП Роман Петруца, "Соллерс" активно взаимодействует с фондом. "Мы уже не первый год работаем с группой: при участии ФРП на предприятиях "Соллерса" развивается выпуск двигателей, коробок передач, элементов кузовов и других комплектующих. Сумма предоставленных группе льготных займов Фонда составляет порядка 10 млрд руб.", - цитирует пресс-служба группы руководителя ФРП.