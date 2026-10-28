Атомная подлодка выполнила пуск баллистической ракеты "Булава" из Охотского моря

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Генералиссимус Суворов" Тихоокеанского флота выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой "Булава" по полигону Чижа в Архангельской области, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Ракетная стрельба выполнялась из подводного положения из акватории Охотского моря", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что пуск был осуществлен в соответствии с планом боевой подготовки.

"По данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район полигона", - отметили в ведомстве.

"Генералиссимус Суворов" - вторая серийная подлодка проекта "Борей-А". Построена на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске.

По официальным данным, подлодка относится к четвёртому поколению атомных подводных ракетоносцев, оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью, заявляли в Минобороны.