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Над Тульской областью уничтожили 64 дрона, есть пострадавший

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Массированная атака украинских беспилотников отражена минувшей ночью над территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Подразделениями ПВО Минобороны России над территорией Тульской области уничтожены 64 украинских беспилотника", - написал Миляев в своем канале в мессенджере Мах в среду.

"В Новомосковске в результате падения беспилотника пострадал многоквартирный дом. Для жителей развернут пункт временного размещения", - отметил глава региона.

По его словам, есть пострадавший, он доставлен в Новомосковскую городскую больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, добавил губернатор.

Ранее Миляев сообщил, что подразделения ПВО Минобороны России ведут боевую работу по отражению массированной атаки украинских беспилотников на регион. В результате падения обломков БПЛА в Новомосковске фиксируются повреждения МКД, частных жилых домовладений и инфраструктуры в прилегающей промышленной зоне.

В Новомосковск направлены лаборатории ГУ ТО "Природа" и управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Тульская область Дмитрий Миляев
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