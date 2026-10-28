В МИД отметили, что РФ не использует вопрос продовольствия для политического шантажа

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия не выставляет африканским странам политических условий в обмен на помощь с обеспечением продовольственной безопасности континента, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы исходим из того, что в перспективе Африка, конечно же, вполне в состоянии обеспечить себя продовольствием. И в этих условиях первостепенное значение приобретает обретение африканскими странами продовольственного суверенитета, то есть большей независимости от внешних поставок путем обеспечения роста урожайности, формирования запасов, локализации производства конечной продукции", - сказал Рябков в среду, выступая в ходе экономического форума "Россия-Африка".

Он добавил, что Россия готова делиться с африканскими партнерами своим опытом и компетенциями в этой сфере.

"В то время как Запад превратил продовольствие и удобрения в инструмент геополитического и геоэкономического шантажа, Россия не выставляет в рамках профильного сотрудничества никаких политических условий", - добавил замминистра.

По его словам, в конкретном плане, среди прочего, речь идет о размещении российского портового транспортно-логистического хаба на восточном побережье Африки, как части международного транспортного коридора Север - Юг, а также о проектах в области улучшения ирригации, водо- и землепользования для повышения устойчивости сельского хозяйства и в целом продовольственной системы в Сахельском регионе.