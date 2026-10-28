Развертывание первого этапа Российской орбитальной станции запланировано на 2028-32 гг.

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Запуски узлового, научно-энергетического и шлюзового модулей для формирования Российской орбитальной станции (РОС) планируются с 2028 по 2030 годы, в 2032 году запланирован запуск базового модуля, следует из презентации, показанной в ходе доклада первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова в Совете Федерации.

Согласно презентации, развертывание РОС планируется начать с запуска универсального узлового модуля в 2028 году. В 2029 году на орбиту планируется отправить научно-энергетический узел, а в 2030 - шлюзовой модуль.

Стыковка базового модуля к РОС запланирована на 2032 год.

Россия занимается созданием новой национальной станции, которая придет на смену Международной космической станции. Развертывание новой орбитальной станции планируется начать в 2028 году.

21 октября глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что изготовление первого универсального узлового модуля идет в РКК "Энергия".

18 декабря 2025 года директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов сообщил, что развертывание РОС планируется проводить в составе российского сегмента МКС с последующим отделением.

8 апреля этого года заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников сказал, что в 2030 году запланировано отделение РОС от МКС, а к 2034 году ожидается ее развертывание в полной конфигурации.