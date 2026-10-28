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В Мурманске побит температурный рекорд 89-летней давности

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Мурманске 28 октября был установлен температурный рекорд: в 15:00 в городе было плюс 10 градусов, сообщил региональный Гидрометцентр.

"Предыдущее значение максимальной температуры воздуха было отмечено 28 октября 1937 года и составляло плюс 9,9 градуса", - говорится в сообщении.

Окончательное значение станет известно уже после 21:00 по Москве.

Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован 20 октября и составил плюс 11,5 градуса против плюс 10,5 градуса в 1987 году.

Гидрометцентр Мурманск
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