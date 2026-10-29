Житель Шебекина пострадал в результате удара FPV-дрона по автомобилю

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Шебекине FPV-дрон утром ударил по автомобилю, мужчина получил термический ожог кисти и сам обратился в Шебекинскую ЦРБ, сообщил оперштаб Белгородской области.

Кроме того, в Шебекине при взрыве дрона посекло окна частного дома. В результате атаки второго FPV-дрона загорелся частный дом, его потушили сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Еще один дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта — посечена кровля здания и четыре машины.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилетов боеприпасов пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады и заборы 11 частных домов и 10 хозпостроек. Еще одно домовладение и надворная постройка разрушены.

В селе Графовка FPV-дрон взорвался на предприятии, там сгорел склад. В поселке Маслова Пристань дрон сдетонировал о дорожное полотно, там посекло три автомобиля.

В Красной Яруге FPV-дрон атаковал частный дом и повредил фронтон. Взрывами еще нескольких дронов разбиты окна другого домовладения и две машины.



В Белгородском округе в поселке Октябрьский от удара дрона посечен кузов автомобиля.



В Грайвороне при детонации FPV-дрона в частном доме пробита кровля и разбиты окна. В селе Замостье Грайворонского округа дрон ударил по частному дому — повреждены остекление и крыша.