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Международные резервы России с 16 по 23 октября выросли на $6,4 млрд

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 23 октября составили $729,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 16 октября международные резервы равнялись $723,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $6,4 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ
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