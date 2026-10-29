Банк России не задумался пока о закрытии реестров цифровых депозитариев и криптообменников

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Банк России пока не рассматривает вопрос приостановки публикации реестров цифровых депозитариев и криптообменников из-за санкционных рисков, в том числе если компания планирует обслуживать только юридических лиц, заявил журналистам в кулуарах Crypto Summit директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин.

"Одинаковые требования существуют относительно вхождения в реестр и раскрытия данных об участниках реестра. Поэтому на текущий момент информация обо всех участниках рынка, она подлежит раскрытию. Это важно с точки зрения того, чтобы и клиенты знали, совершают ли они сделку, операцию с компанией, которая вошла в реестр Банка России, или нет. На текущий момент мы пока не рассматриваем возможность закрыть этот реестр", - сказал он.

"Эти риски (санкций - ИФ) характерны для традиционного рынка. Традиционный рынок научился жить в этих условиях, мы надеемся, что и участники крипторынка тоже смогут подстроиться", - добавил он.

В России с 1 сентября вступил в силу закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в стране комплексное регулирование оборота криптовалют. Совершать операции с ними можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеров и доверительных управляющих. Также появились новые участники - криптообменники и цифровые депозитарии. В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам. Экспортеры и импортеры могут использовать криптовалюту для трансграничных расчетов без ограничений, сообщал ЦБ.

Реестр криптообменников ЦБ сейчас насчитывает 23 участника, реестр цифровых депозитариев - 8 организаций, среди них в том числе ВТБ, Сбербанк и структуры "Т-Технологий" (холдинг Т-Банка).

ЦБ ранее уже применял практику приостановки публикации реестров для снижения санкционных рисков. Так, например, были скрыты списки участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России и платформы цифрового рубля.