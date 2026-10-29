Путин заявил о попытках РФ не допустить повторения трагических страниц мировой истории

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия помнит историю обеих мировых войн и сделает все, чтобы подобное не повторилось в глобальном масштабе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Зная историю, зная трагические страницы истории (надо) предпринимать попытки, чтобы ничего подобного, что было с человечеством в прежние десятилетия или столетия, ничего из того, что человечество переживало в ходе каких-то крупных конфликтов, вооруженных конфликтов, чтобы ничего этого больше не повторилось", - заявил Путин в четверг на пресс-конференции по итогам саммита "Россия - Африка", отвечая на вопросы журналистов.

"Мы в России хорошо помним все это – и первой, и второй мировой войны – и делаем всё для того, чтобы подобного не произошло в глобальном аспекте", - сказал Путин.