Путин указал на готовность РФ ответить на любые вызовы в Балтийском море

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия поддерживает соблюдение международного права в ситуации в Балтийском море, но готова ответить на любые вызовы, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы поддерживаем такой подход. Ну а что же иначе? А иначе будет ситуация, похожая на ситуацию, которая сложилась в Ормузском проливе. Кто-то хочет, чтобы в Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? Мы такого не хотим, но на любой вызов ответим", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита "Россия-Африка".

По словам президента, ситуация на Балтике обсуждалась в ходе разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, который состоялся по их инициативе.

Путин отметил, что по словам собеседников, Финляндия, как и многие другие европейские страны, надеются на соблюдение всеми участниками международного общения международного морского права.