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Ушаков допустил, что возможное присутствие европейцев в Абу-Даби усложнит переговоры по Украине

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Присутствие представителей Европы в Абу-Даби, даже если они не будут участвовать в трехсторонней встрече по Украине, может осложнить процесс переговоров, так как украинцы и американцы, возможно, будут консультироваться с ними и учитывать их мнение, допустил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же самые украинцы, да даже те же самые американцы будут, может, что-то докладывать, консультироваться, может, учитывать какие-то точки зрения. То есть там процесс может получиться такой усложненный", - сказал он "Коммерсанту".

Ранее Ушаков сообщил журналистам, что в настоящее время есть договоренность только о трехсторонних контактах РФ-США-Украина. Так он прокомментировал информацию Financial Times о том, что в Вашингтоне рассматривают Великобританию, Францию и Германию в качестве переговорщиков от Европы по украинскому урегулированию.

Дата трехсторонних переговоров РФ-США-Украина пока не определена, добавил он.

Абу-Даби Юрий Ушаков Европа Украина
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