Число перелетов бизнес-туристов из России в Африку в III квартале выросло на 40%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Количество перелетов представителей российского бизнеса в страны Африки в III квартале 2026 года выросло на 40% к аналогичному периоду прошлого, сообщается в исследовании агентства делового туризма "Аэроклуб".

Рост обеспечили прежде всего поездки в Египет, где деловой поток формируют крупные совместные проекты, а также корпоративные и отраслевые мероприятия, сказала через пресс-службу управляющий директор компании Юлия Липатова.

За девять месяцев число авиабилетов, оформленных для деловых поездок в Африку, сократилось на 4%. При этом доля континента в зарубежных командировках осталась на прошлогоднем уровне 3,7%. Чаще всего в Африку отправлялись представители обрабатывающей промышленности (22%), фармацевтики и медицинского оборудования (14%), добывающей промышленности (10%).

Наиболее востребованным направлением осталась Гвинея: на нее в январе-сентябре пришлось 37% деловых перелетов в Африку (на уровне прошлого года). На втором месте Египет (доля - 28%): спрос на поездки туда вырос на 56%, а в III квартале - в 3,4 раза. Третье место заняло Марокко (доля - 10%), число перелетов деловых путешественников в эту страну увеличилось в 2,4 раза. В топ-5 также вошли ЮАР (-55%, доля - 9%) и Танзания (+155%, доля - 2%). Растет интерес к Восточной Африке: в целом число перелетов в Танзанию, Кению и Эфиопию выросло в 3,5 раза.

Наибольшим спросом для поездок пользовались рейсы Royal Air Maroc (30%), "Аэрофлота" (17%) и Turkish Airlines (16%). Самым дорогим билетом бизнес-класса, по данным "Аэроклуба", стал перелет из Москвы в Конакри через Дубай и обратно на рейсах Emirates стоимостью 964 тысячи рублей, его оформили для представителя обрабатывающей промышленности.