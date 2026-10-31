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Лавров призвал судить о отношениях РФ и США после выборов по конкретным делам

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не гадать о том, как будут развиваться отношения России и США после промежуточных выборов в Америке, а судить по конкретным делам.

"Мы же не в прогнозом бизнесе. Мы должны иметь дело с реалиями. Когда сформируется новый состав Конгресса, когда они уже от заявлений должны будут переходить к конкретным действиям, тогда мы и поймем, что из себя этот новый состав представляет", - сказал Лавров журналистам.

"И какие действия мы должны предпринимать в отношениях с Вашингтоном, с парламентариями Вашингтона для защиты и обеспечения своих интересов", - добавил министр.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября 2026 года.

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