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Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии вопросы региональной безопасности

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу обсудил "на полях" СМИД "Группы двадцати" с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом вопросы региональной безопасности, сообщает МИД России.

"30 октября в Атланте, штат Джорджия, США, "на полях" СМИД "Группы двадцати" состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Главы внешнеполитических ведомств обсудили международную повестку дня", - говорится в сообщении для СМИ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Акцент при обсуждении был сделан на региональной безопасности.

МИД РФ Сергей Лавров Саудовская Аравия Фейсал бен Фархан Аль Сауд
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